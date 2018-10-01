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الموت فى الهواء الطلق.. إحنا بتوع «التسطيح»

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وفد مشروعات التنمية الأمريكية يلتقي محافظ شمال سيناء بمكتبه

وفد مشروعات التنمية الأمريكية يلتقي محافظ شمال سيناء بمكتبه

وزير الزراعة يفتتح مؤتمر علوم المحاصيل الزراعية بـ"زراعة عين شمس"

وزير الزراعة يفتتح مؤتمر علوم المحاصيل الزراعية بـ"زراعة عين شمس"

علماء يعلنون موعد فناء الكون: هذه آخر أيام الأرض

علماء يعلنون موعد فناء الكون: هذه آخر أيام الأرض

رئيس جامعة أسيوط يتابع الحالة الصحية للطالب الذي حاول الانتحار

رئيس جامعة أسيوط يتابع الحالة الصحية للطالب الذي حاول الانتحار

نائب وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى نظيره الغيني

نائب وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى نظيره الغيني

وزيرة الصحة تتابع انطلاق "100 مليون صحة" بالمركز الحضري بالرويسات

وزيرة الصحة تتابع انطلاق "100 مليون صحة" بالمركز الحضري بالرويسات

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