قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني وزير الأثار، اليوم، بجولة تفقدية في عدد من الأماكن الأثرية بأسوان، ورافقهما خلال الجولة اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

يأتي ذلك في إطار عدة جولات سيقوم بها الوزيران في عدة محافظات سياحية في الفترة المقبلة للوقوف على الخدمات المقدمة للسائحين، وبحث سبل رفع كفاءتها، وتطوير طرق ادارتها، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور بها، مما يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح مما يدفعه إلى تكرار الزيارة للمكان مرات عديدة.

وقد قام الوزيران بزيارة الأماكن الاثرية الرئيسية في أسوان، وحرصا على لقاء السائحين من الجنسيات المختلفة الذين توافدوا على تلك الأماكن مع بدء الموسم السياحي الشتوي.

تأتي هذه الزيارات في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والأثار، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للسياحة الثقافية، وذلك مع بدء الحملة الترويجية الجديدة للوزارة والتي ستتضمن الدعاية لكل محافظة على حدى، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها Branding by Destination، و الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2020" GEM20/20"

وشملت الجولة زيارة معبد فيلة ومنطقة المسلة ومتحف أثار النوبة، وقام الوزيران بالحديث مع العاملين في المناطق الأثرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهالي المناطق الاثرية والسياحية هم من المحاور الاساسية للمفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة people to people، فمن خلالهم يرى السائح وجه مصر ويتعرف على شعبها.

كما حرص الوزيران والمحافظ على القيام بجولة في السوق السياحي ، حيث قاموا بالحديث مع الباعة وشراء المنتجات المحلية، وقاموا بإلتقاط الصور التذكارية مع الأهالي و طلبة المدارس.

وحرص الوزيران ايضا على زيارة جزيرة الفانتين والمتحف الملحق بها ، والذي تم افتتاحه عام 2017، حيث ستكون هذه الجزيرة أحد الأماكن التراثية التي سيتم فيها التنسيق بين وزارتي السياحة والاثار لإقامة مشروع يكون نموذجا لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة بالمناطق السياحية، حيث يعيش أهالي الجزيرة متاخمين للمنطقة الاثرية هناك.

ومن المقرر أن يلتقي الوزيران باتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) الناطقة بالفرنسية، والذي يعقد مؤتمره السنوي هذا العام في مصر فى الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر الجارى من خلال رحلة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.

جدير بالذكر أن مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام يأتي في اطار الجهد المشترك وثمرة التعاون بين وزارة الاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ممثلة في المكتب السياحي بروما المشرف على بلجيكا، وشركة مصر للطيران احد الرعاة للحدث عن طريق مكتبها ببروكسيل، وتحت رعاية السفير المصري ببروكسيل خالد البقلي، وبالتنسيق مع وزارة الاثار.