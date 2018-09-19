تسجيل الدخول
وداعًا «بهظ بيه».. مرور هادئ لجميل راتب

أحدث الأخبار

جامعة كفر الشيخ تستضيف لجنة قطاع الصيادلة بالمجلس الأعلى للجامعات

جامعة كفر الشيخ تستضيف لجنة قطاع الصيادلة بالمجلس الأعلى للجامعات

محافظ كفر الشيخ يحيل 13 موظفا بـ"الطب البيطري" في بيلا للتحقيق

محافظ كفر الشيخ يحيل 13 موظفا بـ"الطب البيطري" في بيلا للتحقيق

اتفاق تعاون لإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة

اتفاق تعاون لإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة

النرويج تقر بأخطاء تدخلها مع "الناتو" في ضرب ليبيا عام 2011

النرويج تقر بأخطاء تدخلها مع "الناتو" في ضرب ليبيا عام 2011

"قاضي الرشوة" من المنصة إلى الحبس 10 سنوات بعد أن كشفه سكرتيره

"قاضي الرشوة" من المنصة إلى الحبس 10 سنوات بعد أن كشفه سكرتيره

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يشدد على تسليم الكتب أول يوم دراسة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يشدد على تسليم الكتب أول يوم دراسة

اختيارات الوطن

من "الليمون والنعناع".. هويدا تحارب السرطان وتعول أبنائها وأحفادها

من "الليمون والنعناع".. هويدا تحارب السرطان وتعول أبنائها وأحفادها

القصة الكاملة| وزير ري "مبارك" من الاتهام إلى البراءة

القصة الكاملة| وزير ري "مبارك" من الاتهام إلى البراءة

بالفيديو| 6 أفلام جديدة هذا الأسبوع.. تعرف على تفاصيلها

بالفيديو| 6 أفلام جديدة هذا الأسبوع.. تعرف على تفاصيلها

تعرَّف على المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي في مجال التعليم اليوم

تعرَّف على المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي في مجال التعليم اليوم

بالصور| جميل راتب.. فنان سطر اسمه في تاريخ السينما الأوروبية

بالصور| جميل راتب.. فنان سطر اسمه في تاريخ السينما الأوروبية

"أغلى من الياقوت".. 5 معلومات عن أغنية أحمد مكي الجديدة

"أغلى من الياقوت".. 5 معلومات عن أغنية أحمد مكي الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل