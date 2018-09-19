قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، بضرورة التبكير ببدء موسم العمرة هذا العام.

وتابع إبراهيم، أنه تم رفع مذكرة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة من اللجنة للعمل على إصدار الضوابط المنظمة للعمرة بأسرع وقت، موضحا أن الضوابط لن تشهد تعديلات كبيرة عن العام الماضي.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الدراسات التي أجرتها اللجنة أكدت أن بدء الموسم مبكرا سيوفر على الدولة نحو 40% من العملة التي كانت تحول إلى السعودية عندما كان الموسم مقتصرا على 3 أشهر فقط، لافتا إلى أن تخفيض إنفاق العملة سيأتي عن طريق فارق أسعار الفنادق وحجوزات الطيران التي يتم حجزها بسعر منخفض كلما كانت مدة الموسم اكثر من 6 أشهر.

وأكد إبراهيم أنه اتفق على أن تكون أعداد المعتمرين المصريين هذا العام 500 ألف معتمر، يتم تقسيم التأشيرات الخاصة بهم على الشركات السياحية المنظمة للعمرة، على أن تخصص نحو 100 ألف تأشيرة لـ"كوتة" عمرة رمضان، مشيرا إلى أن موسم العمرة الماضي كان ناجحا وسيتم تلافي السلبيات البسيطة التي ظهرت العام الماضي خلال الموسم الحالي.