قالت مصادر مقربة من المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن والدته توفيت اليوم.

ولفتت المصادر إلى أن أسرة المتوفاة ستقيم مراسم العزاء بمسجد المشير طنطاوي بعد غد الأربعاء.