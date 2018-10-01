وقف ضابط عن العمل بعد ظهوره في فيديو يعتدي على سائق تاكسي

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن حددت هوية الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي على سائق تاكسي أعلى كوبري أكتوبر، وأنه تم إيقافه مؤقتا عن العمل وإحالته للتحقيق، واستدعاء السائق الذي تعرض للاعتداء.

وأضافت المصادر إن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يجري تحقيقا مع الضابط حول استخدامه للسلاح الميري في الاعتداء على السائق ويتم استجوابه حول ظروف وملابسات الواقعة، وأنه من المقرر توقيع جزاء رادع عليه حال ثبوت إدانته في الواقعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شاب يعتدي بمؤخرة سلاح ناري "طبنجة" على سائق تاكسي على خلفية مشاجرة نشبت بينهما أعلى كوبري اكتوبر، وتبين أن الشاب يعمل ضابط شرطةز