نفى مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من إشعال أهالي الجمالية النار في منزل أسرة الطفل المتهم بقتل الطفل يوسف جبريل، 12 سنة، والذي عثر على جثته مقتولا بعدة طعنات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت أن صديق "الطفل يوسف" ذبحه، لمحاولته التعدي عليه جنسيا.

وأكد المصدر هدوء الحالة الأمنية وانتشار القوات بين المجنى عليه والمتهم ووجود سيطرة أمنية كاملة، موضحا أن الفيديو المنتشر على صفحات "السوشيال ميديا" غرضه البلبلة وإظهار عدم سيطرة الشرطة وإثارة الأهالي.

يشار إلى أن فريق البحث الجنائي تمكن من كشف لغز العثور على الجثة بعدما تبين أن المجني عليه خرج من منزله والتقى "عبد الرحمن.م.ع"، 16 سنة والذي استدرجه إلى مكان العثور عليه وحاول الاعتداء عليه جنسيا إلا أن المجني عليه رفض ذلك وقاومه وحاول الهروب، فطعنه المتهم في رقبته ثم انهال عليه بعدة طعنات في البطن، حتى فارق الحياة.