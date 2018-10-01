أهالي الجمالية بالدقهلية يستعدون لتشييع جنازة "الطفل المذبوح"

يستعد أهالي مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، لتشييع جثمان "يوسف" الطفل بالصف الأول الإعدادي، الذي عثر على جثته مذبوحة بالرقبة وبها طعنة بالبطن وملقاه في الأراضي الزراعية المتاخمة للمدينة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل يوسف حمادة جبريل، البالغ من العمر 12 سنة، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحها في مستشفى المنصورة الدولي لبيان الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وأكد مصدر أمني أن المجني عليه تلقى طعنات في بطنه حتى خرجت بعض أحشائه وشاع أنه بدون أحشاء، مؤكدا أن هذا غير صحيح وأن جثمانه كامل لم ينقص منه شيء ولكن بشاعة القتل جعلت من اكتشف الجثة يعتقد ذلك.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث يفيد العثور على جثة طفل مذبوحة وبطعنات بالبطن وملقاه بالأراضي الزراعية على طريق الجمالية دمياط.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الجثة للطفل يوسف حمادة جبريل، 12 عامًا، ومٌبلغ بغيابه منذ مساء السبت.

وبالمعاينة تبين أن الجثة بها طعنة بالرقبة وأخرى بالبطن ومسجاه على الأرض الزراعية.

وبمعاينة فريق من النيابة العامة للجثة وموقع العثور عليها، ورسم تصور للواقعة، إنه تم مطاردة الطفل داخل الأراضي قبل الانقضاض عليه من الخلف بسلاح أبيض "سيف" ثم تم طعنه بالبطن.

وأكد شهود العيان، أن الأهالى ظلوا يبحثون عنه طوال الليل وحرر محضر بالخطف، قبل أن يتم العثور على جثته، في أرض زراعية خلف مضرب أرز الحاج رفعت جاب الله.