أطلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حملة "قادرون باختلاف" للتوعية بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه يسعى لتربية الطلاب فكريًا وتدريب المعلمين على أساليب التعامل معهم علميًا وإنسانيًا.

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، أنه جرى فتح فصول مخصصة لمتعددي الإعاقة، مستطردًا: "دول جزء منا ومش بنتفضل عليهم".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.