قال أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الانتاج الاعلامي، إن القنوات، التي تقوم بسرقة الأفلام فور نزولها على السينما وتعرضها على الشاشة لا تبث من النايل سات، وليس لديها مقرات حقيقية بل تقوم بسرقة المحتوي وتبثه على الانترنت.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا يخضع لحماية الملكية الفكرية وأصبح اختصاص أصيل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن قنوات يوتيوب والمواقع الإلكترونية ستخضع لقانون تنظيم الإعلام.

وأشار إلى أنه لا يوجد فرق بين قناة وأخرى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحًا أن أي قناة تعمل من خارج مدينة الإنتاج أمامها 6 شهور لتوفيق الأوضاع.