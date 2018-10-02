ختام تصفيات المرحلة الأولى لبطولة "إفريقيا للمخبوزات" بالغردقة

أعلنت اللجنة المنظمة أسماء الفائزين بتصفيات المرحلة الأولى لمنتخب مصر لبطولة كأس أفريقيا للمخبوزات، مدينة الغردقة.

فاز بالمركز الأول أحمد مفتاح، والمركز الثاني عاطف عبدالفتاح، والمركز الثالث حسن محمود محمد.

شارك في الحفل عدد كبير من نزلاء الفندق من مختلف الجنسيات الأوروبية ومن المقرر أن تقام فعاليات بطولة إفريقيا للمخبوزات خلال شهر مارس المقبل بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، والتى ستؤهل لنهائيات كأس العالم وقدم المتسابقين أشكالا فنية رائعة لتجسد البيئة المصرية.

كانت فعاليات تصفيات المرحلة الأولى، المؤهلة لبطولة كأس إفريقيا للمخبوزات انطلقت مساء أمس بفندق ميركيور بمدينة الغردقة.

وأوضح الشيف محمود عبدالصادق، عضو لجنة التحكيم، أن معظم المتسابقين من مختلف المحافظات صمموا أشكالا فنية رائعة لتجسد البيئة المصرية، مؤكدا أنه من المقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، إذ تعد جسر تواصل مع باقي الدول للارتقاء بمستوى الطهى.

وأضاف الشيف أحمد جابر، عضو اللجنة التنفيذية للتصفيات، أنه "تقدم للمشاركة طهاة من القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان وطابا وبورسعيد وطنطا وشرم الشيخ والغردقة والجونة".