"سكاي نيوز": ارتفاع طلبات اللجوء من الأتراك في الدول الأوروبية

كشفت قناة "سكاي نيوز عربية"، في تقرير لها الإثنين، ارتفاع عدد المهاجرين القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق تركيا، ومن بينهم آلاف الأتراك، حيث إن عدد المهاجرين عن طريق تركيا ارتفع بنسبة تصل إلى 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وأضافت أن نحو 39 ألف مهاجر وصلوا إلى القارة الأوروبية منذ بداية 2018، موضحة أن الغالبية العظمى منها سلكوا الطريق الواصل بين تركيا واليونان للوصول إلى أوروبا، فيما وصلت نسبة قليلة عن طريق بلغاريا وإيطاليا وقبرص قادمين من تركيا.

وأشارت إلى أن 4500 تركي غادروا بلادهم قاصدين الدول الأوروبية ضمن المهاجرين الذين اتخذوا من تركيا منطلقا للهجرة نحو القارة العجوز، موضحة أن 6500 من إجمالي اللاجئين وصلوا إلى ألمانيا خلال الفترة ذاتها باعتبارهم طالبي لجوء.

وأوضحت أن الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين خلال 2018 عن طريق تركيا، أدى إلى تكثيف الضغوط على مراكز إيوائهم في جزر اليونان، التي يقيم فيها حاليًا 20 ألفًا، وبها قدرة استيعابية لا تتجاوز 10 آلاف.

وأفادت تقارير أوروبية إن نسبة طالبي اللجوء الأتراك ارتفعت في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا خلال يوليو 2016، مشيرة إلى أن نحو 30 ألف تركي طلبوا اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى أن طلبات اللجوء من المواطنين الأتراك في الدول الأوروبية ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2017، مع وجود نحو 14 ألف طلب قدمت في ألمانيا وفرنسا والسويد وسويسرا وبلجيكا واليونان، وترتبط معظمها بدعوى التعرض للاضطهاد، التي تطال معارضين وناشطين وصحفيين.