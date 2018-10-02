بالفيديو| أحمد كريمة: حظك اليوم "حرام شرعا"

وصف الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، التنجيم وادعاء علم الغيب بـ"الجريمة"، موضحًا أن العرافة والتنجيم والكهانة كلها محرمة في الشريعة الإسلامية لأن بها ادعاء لعلم الغيب.

وأوضح كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع منال آغا"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن علم الفلك بكلية العلوم، والذي يتناول الأمور الحسابية لا بأس به بدليل قول الله تعالى "والشمس والقمر بحسبان"، لكن من اقتبس علما من النجوم فإنه اقتبس شعبة من السحر.

وأوضح كريمة ان الاعتقاد بتأثير الكواكب والنجوم في حياة الافراد وفي الأحداث محرم شرعًا وأن ذلك يعتبر دربًا من درورب السحر.

وقال كريمة إن حظك اليوم وغيرها حرام شرعًا قولًا واحدًا، لافتا إلى أن الاعتقاد في المنجمين، وإخبارهم بأحوال ومصائر الخلق، حرام شرعًا.

وطالب كُريمة بضرورة توعية الناس بهذه الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية "حرام شرعًا قولًا واحدًا لان علم الغيب في يد الله عالم الغيب والشهادة وأن هؤلاء ياكلوا أموال الناس بالباطل".