أحمد كريمة: المنتحر ليس كافرا بإجماع الأئمة الأربعة

قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، وفاعله فاسق وآثم ولكن ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره على قناة "الحدث اليوم"، أن المنتحر ليس كافرًا وبالتالي يغسل ويكفن وتصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا إجماع أهل السنة في الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن المنتحر لم ينكر معلومًا من الدين بالضرورة ولكنه أقدم على قتل نفسه وخالف فقط قول الله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا"، مؤكدًا أن بعض الفقهاء أكدوا أن المنتحر قد يدخل النار دون أن يخلد فيها.