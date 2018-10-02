غرق "غطاس مجاري" في الصرف الصحي بأسيوط

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بحالة إغماء أثناء تطهير بئر صرف صحي، فسقط فيها ولفظ أنفاسه الأخيرة بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط عامل في بئر صرف صحي بقرية بني غالب دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه حال مشاركة العامل في تطهير إحدى بيارات الصرف الصحي الخاصة بالأهالي سقط داخل البئر، بعدما أصيب بحالة إغماء ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم استخراج الجثة بواسطة عمال الإنقاذ.

ونقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية.