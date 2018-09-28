لقى عامل نظافة مصرعه، أثناء تواجده في وردية عمل لجمع القمامة، حينما صدمته سيارة تابعة لوحدة محلية قروية بمركز المنيا، وتضاربت أقوال شهود العيان من زملائه حول كيفية وفاته، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثته لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائي، بمصرع "مصطفى. ف. ع"، 55 عامًا عامل نظافة، مقيم بإحدى قرى الغروب، أثناء وردية عمل، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث مركز شرطة المنيا، والمقدم أحمد يسري رئيس المباحث، والرائد أحمد سامي معاون أول المباحث، وفريق البحث الجنائي وتم التحفظ على سيارة قلاب مخصصة لجمع القمامة تابعة للمحليات رقمها 10331.

أشارت التحريات الأولية إلى تضارب أقوال شهود العيان، حيث قرر أحدهم أن "ص. م. ع" رئيس حملة النظافة، استقل سيارة القمامة "قلاب" رغم كونه ليس السائق وصدم المتوفي، وقرر أخر أن سائق السيارة "ع. ع. أ" ترك السيارة لقضاء الحاجة فاستقلها رئيس الحملة دون علمه لتسيير الأعمال في جمع وتحميل القمامة بسرعة من الطريق العمومي بالقرية فصدم المتوفي من الأمام رغم تحذيرات ونداءات الواقفين له دون انتباهه لهم، وفي حين اتهم شقيق المتوفي رئيس حملة النظافة بالتسبب في وفاة أخيه استبعد الشق الجنائي العمدي في اتهامه له.

أمام المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا أنكر المتهم الاتهام الموجه ضده وشهادة الشهود مدعيًا أن المتوفي سقط من أعلى قلاب القمامة ولم يصدمه بالقلاب، في حين أدلى الشهود بشهادتهم بأن المتوفي صدمه المتهم بالسيارة.

وكشفت التحقيقات عن أن سائق السيارة "عاشور. ع. أ"، ليس لديه رخصة قيادة، وأن رئيسه المباشر أصدر أمرًا إداريًا بتكليفه بقيادة السيارة.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته بأن الوفاة بسبب إصابات رضية هي كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في التنفس وكسور بالضلوع والساق اليمنى ونزيف داخلي بالبطن والحوض، ولا يمكن الجزم بسبب هذه الإصابات الرضية كونها بسبب حادث تصادم سيارة أو بسبب سقوط من علو.

أكدت تحريات المباحث أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وقررت النيابة العامة لمركز المنيا التصريح بدفن الجثة في المحضر 28511 جنح مركز المنيا لسنة 2018 لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.