مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

لقى عامل مصرعه كما أصيب آخر إثر مشاجرة مع آخرين بقرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بحدوث مشاجرة بقرية أولاد نصير دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم علي الصغير، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" محمود محمد السنوسي، عامل، فارس سرحان علي، عامل مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام، و"طرف ثان" أحمد محمود حلمي أحمد، محمد أحمد عبد الرازق عبد العزيز، 32 عامًا، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وضبط الأول من الطرف الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وورد إخطار من المستشفي يفيد بوفاة الثاني متأثرا بإصابته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة كلفت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة وضبط المتهم الأول.