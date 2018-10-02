أدلت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس ببياناتها الوظيفية لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمنوطين بحصر العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث استهلت وزارة التخطيط اليوم أول أيام التعداد بتطبيق الحصر علي العاملين بها.

ومن المقرر أن يقوم موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بحصر العاملين بالمعهد القومي للإدارة والتابع للوزارة أيضاً لتنتهي عملية التعداد علي مستوي الوزارات بيناير المقبل.ورحبت د/هالة السعيد بالكوادر المكلفة من قبل الجهاز وطلبت من العاملين بالوزارة بتيسير مهمتهم لتتم علي أكمل وجه وذلك في إطار حرص وزارة التخطيط علي تنفيذ كافة الخطط والبرامج التي من شأنها المساهمه بتطبيق خطة الإصلاح الإداري علي الوجه الأمثل.. وشددت السعيد علي ضرورة التعاون من كل الجهات التي سيجري عليها الحصر مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتسهيل مهماتهم الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الاداري للدولة وذلك في اطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.

وشهد اليوم الأول تغطية لبيانات كل العاملين بالوزارة عن طريق مقابلة كل موظف بشكل منفرد والتعرف منه علي بياناته الوظيفية والعلمية والاطلاع علي بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع إدخال كافة المعلومات علي جهاز تابلت مخصص لكل مندوب من مندوبي التعداد.جدير بالذكر أن د/ هالة السعيد وزيرة التخطيط كانت قد عقدت اجتماعاً مع عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري في سبتمبر المنتهي لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الإداري حيث شهد الاجتماع اتفاقًا بضرورة إجراء حصر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليقوم به موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث يتم جمع البيانات الخاصة بالعاملين علي جهاز تابلت تمهيدًا لوضعها علي نظام معلومات الموارد البشرية الالكتروني.