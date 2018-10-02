ببني سويف على مسرح جامعة بني سويف" ولاد البلد" في تمام الثامنة مساءالدخول بالمجان يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي

و بأسوان

على مسرح قصر ثقافة أسوان

" أمر تكليف" في تمام الثامنة مساء "8:00" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، أحمد زكريا، شريف العجمىغ، عبدالله صابر ، محمد الاحمدى ، مدرونا سليم ، علي الأصري، تقي عادل ، مريم ياسين، موسيقي وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، إضاءه إبراهيم الفرن ، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس ، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.الدخول بالمجان