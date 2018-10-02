نفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، حدوث أي موجة تحريك في أسعار الأدوية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت رئيس "الشؤون الصيدلية"، في تصريح لـ"الوطن"، إن ما تردد خلال الساعات الماضية عن تحريك أسعار 400 صنف من الأدوية التي تنتجها الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام "غير صحيح تماماً".

وتضم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة الإدارة الخاصة بتسعير الأدوية، والتي تضم أساتذة من كليات الصيدلة، ومتخصصين في "سوق الدواء".

كانت أنباء ترددت في الساعات الماضية عن موافقة وزارة الصحة والسكان على تحريك أسعار 400 صنف دوائي تنتجهم شركات وزارة قطاع الأعمال العام.