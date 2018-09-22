قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن صناعة الأدوية بها عدد كبير من الشركات التى تتجاوز الـ150 شركة، وتتبعنا منها نحو 8 للإنتاج و3 للتجارة، وتصل الحصة السوقية لهذه الشركات إلى نحو 14% بحساب الحصة بعدد العبوات، و6% بحساب القيمة.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع "الوطن الاقتصادي": "تتخصص شركاتنا فى تصنيع الأدوية رخيصة الثمن التى يتم مراجعة تسعيرها على فترات طويلة، وهو ما يسبب خسائر للقطاع، لكننا مستمرون فى إنتاج هذه الأدوية، ضماناً لتوافرها فى السوق، وعدم بيعها بأسعار مضاعفة نتيجة نقصها".

وأشار توفيق إلى أن هناك 340 منتجاً دوائياً يتسبب فى خسائر للقطاع، بسبب أن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، ويعود ذلك بشكل رئيسى لعدم تعديل تسعيرة الأدوية، وهروب كوادر الشركات للقطاع الخاص للحصول على امتيازات مالية أفضل، وذلك نتيجة عدم وضع خطة محكمة للحفاظ على هذه الكوادر، وتحسين مستويات دخولهم.

وتابع: "لذا اتجهنا لوضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع تستهدف الحفاظ على الكوادر، وتنمية الإنتاج والمبيعات، وتحقيق مستويات أرباح مرضية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسّع المستهدف فى السوقين المحلية والأفريقية".