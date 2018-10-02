أكدت مصادر بالشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، أن الشركة تجري الآن استعداداتها المكثفة لاستضافة اجتماع الجمعية العامة رقم 51، والمقرر انعقاده بالقاهرة مطلع نوفمبر المقبل خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2018.

كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، استقبل عبدالوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، بمقر الشركة القابضة لمصر للطيران بالقاهرة، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تمس صناعة النقل الجوي.

وتناول الجانبان، التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء بالاتحاد ونظام الإيكاو لخفض الانبعاثات، واتخاذ موقف عربي موحد يعبر عن مصالح شركات الطيران الأعضاء بالأكو، وحركة الطيران والسفر إلى المنطقة العربية بصفة خاصة في ظل الظروف والتطورات المتلاحقة وتأثيرها على آداء الشركات الطيران العاملة بالمنطقة.