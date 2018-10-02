أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتعيين 3 وكلاء بكليتي الطب البيطري وطب الأسنان بالجامعة.

وشمل القرار تعيين وكيلين بكلية الطب البيطري وهما كلا من الدكتورة مديحة حسني أحمد الأستاذ بقسم صحة الحيوان وكيلاً لشئون الدراسات العليا و البحوث، وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتور عبد الرازق خليفة عبد الرازق الأستاذ بقسم التوليد والتناسل الاصطناعي و كيلاً لشئون التعليم والطلاب وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

وتضمنت القرارات أيضًا ندب الدكتورة هبة الله محمد جمال الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب للعمل وكيلة كلية طب الأسنان بالجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام أكاديمي.