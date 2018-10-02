تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و997 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1034 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 11 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي، و7 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و107 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و104 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 367 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.