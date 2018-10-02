أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال تفقده للعقار المنهار بشارع الأزهر أنه تم تشكيل لجنة من الحي وقسم الشرطة لحصر السكان المتضررين، مشددًا على أنه سوف يتم توفير وحدات سكنية للمستحقين طبقًا لكشوف الحصر.

ووجه محافظ القاهرة، بأن تتم أعمال الإزالة للعقار المنهار يدويًا حرصًا على عدم تأثر العقارات المجاورة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا عن انهيار جزئي بالعقار رقم 48 شارع الأزهر بحي الموسكي.

وانتقلت الأجهزة المعنية للموقع، وتبين حدوث انهيار جزئي بالدور الأول فوق الأرضي للعقار القديم المكون من أرضي و4 طوابق، ما أدى إلى انهيار السلم بالكامل.

وجرى إخلاء العقار من السكان دون المنقولات وعدم حدوث أي إصابات أو وفيات وتسكينهم مؤقتاً طرف ذويهم.

وأشار المحافظ، بأنه كان تم إخلاء العقارين الملاصقين من الخلف للعقار بدرب الزيات؛ كإجراء وقائي من الحي، وتم عودتهم لمساكنهم بعد مراجعة الحي بمعرفة مهندس الحي وتبين عدم وجود أي أضرار بهما.