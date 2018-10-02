شهد البهو الفرعوني بمجلس النواب حالة من الحراك الكبير بين النواب مع بداية إنطلاق دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وحرص بعض النواب الذين أعلنوا عن خوضهم انتخابات اللجان النوعية على مقاعد رئاسة ووكالة اللجان، والمقرر إجراؤها غدًا؛ توجيه الدعوة لزملائهم لتناول الفطور والحديث عن التربيطات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات.

وداعب النائب محمد الغول أحد النواب، قائلًا: "العزومة على سندويتشات فول وطعمية وبطاطس".

رصدت "الوطن"، إحضار العاملين بالبهو الفرعوني كميات كبيرة من سندويتشات الفول والطعمية للنواب لتناولها وتم افتراش عدد كبير من الطاولات.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن بعض اللجان لا تزال تشهد حالة من الارتباك لعدم حسم المرشحين على منصب رئيس اللجنة، ومن بين هذه اللجان الصحة والإسكان.

فيما ستشهد لجنة الثقافة والإعلام تغييرات كبيرة في الوكالة، وتردد ترشيح كلا من النائبين محمد شعبان "شيمكو"، ونضال السعيد والذي شغل منصب رئيس لجنة الاتصالات في دور الانعقاد الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن النائب محمد الغول اعتذر عن خوض الانتخابات على مقعد الوكالة في لجنة حقوق الإنسان.