أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان اليوم الاثنين على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالسودان، منوها في هذا الصدد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التعاون الكامل مع السودان الشقيق.

وجاء ذلك خلال لقاء مروان مع رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم عمر؛ عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة البرلمانية الثامنة للمجلس الوطني السوداني التي افتتحها الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق اليوم.ورحب مروان بالتواصل المستمر مع الأشقاء السودانيين وتبادل الخبرات معهم بما يحقق المصلحة المشتركة ويساعد في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الوطني السوداني عن تطلعه لأن تشهد العلاقات المصرية - السودانية انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة، مشيدا بمشاركة مصر في افتتاح هذه الدورة.