وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي يواصل التفتيش بـ"مصر للطيران للصيانة"

يواصل وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" لليوم الثالث على التوالي، أعمال التفتيش على شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لتجديد اعتماد شهادة الأيزو، لمدة 5 أيام تنتهي 4 أكتوبر الجاري، حيث تم إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بالشركة.

وكان الوفد قد تفقد الهناجر ومراكز الصيانة بمطار القاهرة وأجهزة التشغيل وكفائتها، حيث رافقهم خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية والمهندس طارق علام مساعد رئيس مجلس الإدارة، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالشركة.

وكان مسؤولو شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، شددوا على ضرورة تواجد العاملين في مواقع العمل، وعدم السماح للعاملين أو غيرهم بدخول مبنى رئاسة الشركة بمطار القاهرة الدولي بعد الثامنة والنصف صباحًا، وعدم ترك المكاتب أو أماكن العمل، وإيقاف الإجازات والرحلات خلال فترة التفتيش، وتعليق كارت التعارف "ID" لجميع العاملين بالشركة.

يذكر أن شركة مصر للطيران تخضع لتفتيش الاتحاد الدولي للنقل الجوي سنويا لتجديد اعتماد شهادة الأيزو "IATA Operational Safety Audit"، فهي شرط عضوية الشركات بالاتحاد الدولي.