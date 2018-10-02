ارتفعت عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائي بين تلاميذ مدرسة ميت سويد الابتدائية مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، إلى 15 تلميذا، بعد تناولهم ترمس من أحد الباعة الجائلين وجرى تحويلهم جميعا إلى مستشفى دكرنس العام.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان لها، أن عدد المصابين ارتفع إلى 15 مصابا، بعد إصابة ستة تلاميذ آخرين وهم: "أحمد رامي عثمان، ست سنوات، وشروق رامي عثمان، ثماني سنوات، ومحمد خالد محمد، سبع سنوات، ومحمد أشرف سليمان، 12 سنة، ومريم أحمد الصاوي، ثماني سنوات، وملك سمير أحمد، ثماني سنوات.

وقالت مديرية الصحة، إن التلاميذ أصيبوا بأعراض تسمم غذائي، قئ وإسهال وذلك بعد تناولهم الترمس من الباعة الجائلين أمام المدرسة، والحالات جرى حجزها بمستشفى دكرنس العام والحالات مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى.

وأكدت المديرية، أن الحالات مستقرة تماما ويتلقون العلاج اللازم، مهيبة بالأهالي التنبيه على المواطنين بتحذير التناول من الباعة الجائلين، وجرى أخذ العينات اللازمة من ترجيع الأطفال وإرسالها لمعامل التحليل وعينات الدم لتحليلها.

ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للأطفال المصابين ونقل الحالات التي تحتاج إلى إمكانيات طبية أعلى لمستشفيات جامعة المنصورة، مشددا على أهمية إزالة الباعة الجائلين من أمام المدارس في جميع مدن ومراكز المحافظة.