قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن كل الباحثين والأكاديمين فى البرلمان ممتنون لرئيس الجمهورية لاستخدامه حقه الدستوري للاعتراض على مشروع قانون "التجارب السريرية" وإعادته للمجلس.

وبعث رئيس البرلمان برسالة شكر إلى الرئيس السيسي قال فيها: "نشكره على ذلك للتوافق بين كل أطراف البحث العلمي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، فى بداية دور الانعقاد الرابع، والتى أعلن خلالها عبدالعال، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا بـ"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" إلى مجلس النواب، الذي كان سبق له وأن أقره بشكل نهائي خلال مايو الماضي في دور الانعقاد الثالث.

وقال "عبدالعال"، إنه سيحيل مشروع القانون إلى اللجنة العامة لدراسة النصوص التي تم الاعتراض عليها، وإعداد تقرير بشأن عرضه على المجلس.

وتابع "عبدالعال": "واثق أن اللجنة العامة ستورد ماجاء فى خطاب الرئيس من عناية تامة ليخرج متوافقا مع الدستور، وطبقًا للمعاير الحاكمة العلمية على مستوى العالم، وحسن فعل الرئيس أن استخدم حقه الدستورى للاعتراض على مشروع القانون.

ووفقًا للمادة 123 من الدستور"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فس هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.