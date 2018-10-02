قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وجّه دعوة لجميع النواب، لزيارة متحف القوات الجوية وبعض المنشأت الأخرى، عصر اليوم.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة اليوم، مع بداية دور الانعقاد الرابع، إن الهدف من الزيارة هو "الإطلاع على ما تقوم به قواتنا المسلحة من مشروعات وإنشاءات".

وطالب رئيس البرلمان، النواب جميعهم بضرورة الحضور وعدم التخلف تلبية للدعوة الكريمة.

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.