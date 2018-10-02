تحولت مؤشرات البورصة عند منتصف تعاملات جلسة اليوم نحو التراجع ، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق، بفعل تراجع عدد من الأسهم القيادية من بينها البنك التجاري الدولي، السويدي إلكتريك، ابن سينا فارما، فيما ارتفعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11%..

كانت المؤشرات استهلت ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.