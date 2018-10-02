افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمس الإثنين الأول من أكتوبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وجامعة القاهرة، وبحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، والفنان يحي الفخراني، والكاتبة لميس جابر، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان سامي مغاوري ولفيف من رجال الثقافة والفنون ونجوم المسرح.

وبدأت فعاليات الافتتاح، بتقديم عرض رمزي استعراضي قصير يعكس تحرير الفكر من القيود المكبلة له من الموروثات العقيمة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في كلمته الافتتاحية، إنه سعيد بتحقيق الحلم الذي سعي من أجله، وهو إقامة الملتقي الدولي للمسرح الجامعي، مشيراً إلى أنه تم التنسيق لتلك الفعاليات مع وزارتي الثقافة والشباب والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون.

وأشار الخشت، إلى أن فنون المسرح بدأت في عهد الفراعنة، حيث إن ذلك مسجل في الرسومات والمعابد، مؤكداً على أهمية المسرح في الارتقاء بالإنسان فكرياً وثقافيا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدر الدور الهام للمسرح بصفة عامة، وتولي اهتماماً خاصاً بالمسرح الجامعي، لافتاً إلي أن الفن الأصيل ركن من أركان الدولة الوطنية وصناعة الحضارة والدخول في عصر جديد.

وأكد أن الفنون الراقية لابد أن تقتحم عقول الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة، موضحاً أن الجامعة لديها 7 مسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي، وتعمل حالياً علي بناء أول مسرح فرعوني دائم في ملاعب الجامعة ليكون متاحًا أمام الطلاب طوال الوقت لعمل البروفات والعروض المسرحية وهو ما سيؤدي إلى عمل نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة، مؤكداً علي ضرورة العودة للعصر الذهبي للمسرح الجامعي، وتكوين جيل جديد من طلاب مسرح جامعة القاهرة نقدمهم هدية لمصر والعالم.

ولفت الخشت إلى أن العروض التي تقدم على مسارح جامعة القاهرة من خلال المهرجان، ستكون في إطار التقاليد الجامعية، وتجتذب الطلاب الذين لديهم الوعي بأهمية المسرح الجامعي ورسالته.

جدير بالذكر، أن ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي في دورته الأولي، اقترن باسم الفنان يحيي الفخراني تكريماً له على سائر أعماله، وهو أحد أبناء المسرح الجامعي.

واختتمت فعاليات الافتتاح، بتقديم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة للفنان يحيي الفخراني تقديراً لدوره المسرحي، كما كرم الخشت وفود الدول والفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

وشارك في فعاليات المهرجان 14 دولة عربية وأجنبية، هي مصر، تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، استراليا، وتستمر فعاليات الملتقي حتى 7 أكتوبر بعروض علي مسارح مختلفة.

ومن المقرر، أن تعرض على مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة، يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، مسرحية "ليلة القتلة".