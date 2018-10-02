أعلن ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طلب شغل الوظائف القيادية الشاغرة من الدرجة الممتازة والدرجة العالية، وكذا درجة مدير عام، ومدير مديرية، وفقًا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وبناء على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجاءت الوظائف كالآتي:

وظائف الدرجة الممتازة:

1- رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

2- رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وظائف الدرجة العالية:

1- رئيس الإدارة المركزية للتدريب.

2- رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية.

3- رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

4- رئيس الإدارة المركزية للإنتاج الحيواني.

5- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

6- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

7- مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.

8- مدير مديرية الزراعة بالغربية.

9- مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.

10- مدير مديرية الزراعة ببني سويف.

وظائف درجة مدير عام:

1- مدير عام الإدارة العامة لمعايير وتطوير التقاوي.

2- مدير عام الإدارة العامة للسياسات الزراعية.

3- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الريفي.

4- مدير عام الإدارة العامة لشئون مجلس الوزراء والاتصالات.

5- مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والتعاون.

6- مدير مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة.

7- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة.

شروط شغل الوظيفة:

يشترط للمتقدم للدرجة العالية والممتازة قضاء مدة بينية قدرها سنة في الدرجة الأدنى مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو قضاء مدة 17 سنة مدة كلية للعاملين من خارج الجهاز الإداري بالدولة، بالنسبة لدرجة مدير عام قضاء مدة بينية سنتان أو ستة عشر عامًا مدة كلية.

كما يمكن الإطلاع على شروط شغل هذه الوظائف طبقًا لبطاقات الوصف الوصيفي المعلنة بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتقدم الطلبات شخصيًا باسم الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف القيادية بالدور الرابع بديوان عام الوزارة وذلك من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، وآخر موعد لقبول الطلبات 2 نوفمبر 2018، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد أو التي ترد بالبريد.