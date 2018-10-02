قررت إدارة المرور غلق شارع وكوبري الأزهر جزئيا في الاتجاه القادم من الحسين إلى ميدان العتبة، لتأمين حركة المشاة والسيارات وتم فرض كردون أمني فى موقع العقار المنهار في شارع الأزهر، وذلك لحين الانتهاء من أعمال إزالة العقار.