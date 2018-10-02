قال محمد حسانين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، إنه كان من المفترض إيقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي "التعويم" في 2016.

وأضاف رئيس الشركة، خلال الجمعية العامة العادية الشركة القومية للأسمنت المنعقدة حاليا، أنه لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه.

وأكد أن الدراسة الاستشاري الخاصة بملف القومية للأسمنت كان هدفها إمكانية الاستقرار وليس الوقف.

وأوضح رضوان، أن الشركة حققت إجمالي إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالى أجور العمال نحو 22% من الإيرادات.