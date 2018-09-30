أكد الدكتور سيد الطيب، المشرف على دراسة جدوى استمرارية تشغيل الشركة القومية للأسمنت، أن الشركة ستتكبد في أفضل الأحوال الممكنة، خسائر سنوية قدرها 800 مليون جنيه، حتى بعد إجراء الإصلاحات الضرورية.

وأوضح "الطيب"، خلال شرحه لدراسة الجدوى التي نفذها عن الشركة في حواره لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن المعايير التي طبقت على الشركة أثبتت نجاح بنسبة 48% فقط.

وأشار، إلى أن تلك النسبة تُعد فقيرة للغاية، وتنبئ بسوء حال الشركة وعدم جدواها، واصفًا الوضع الحالي للشركة بـ"الضعيف جدًا جدًا".

وتدرس وزارة قطاع الأعمال العام، جدياً، إغلاق شركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بشكل نهائي أخر الشهر الجاري، وتعويض العمال ماديًا، بحسب ما صرح به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الوطن"، أغسطس الماضي.

وأعلن أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، اليوم، عن تقديمه وعدد من أعضاء البرلمان، طلب استجواب لوزير قطاع الأعمال حول أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت.