تابع الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة في دمياط، ثاني أيام المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" خلال الفحص الشامل وعلاج الحالات الإيجابية على نفقة الدولة حيث تفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرى الرحامنة وأبو جريدة والحوارني دائرة مركز فارسكور وكذلك الوحدات الصحية بقرى البستان والعدلية.

يأتي ذلك في إطار حملة الفحص الشامل واكتشاف الحالات الإيجابية وعلاجها على نفقة الدولة وذلك ضمن المشروع القومي لإعلان مصر خالية من المرض والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من أول أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقالت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، إن هذه الحملة تستهدف أكثر من 800 ألف مواطن بالمحافظة من عمر 18 عاما فأكثر للقضاء على فيروس "سي"، من خلال إجراء المسح الشامل بالمجان، وكذلك توقيع الكشف على الأمراض غير السارية "السمنة والسكر والضغط".

وأعلنت عوض، استعداد المحافظة والجهات المعنية كافة لحشد المواطنين وتوعيتهم بأهمية الحملة، مؤكدة استعداد مديرية الصحة بدمياط من خلال تجهيز 90 وحدة صحية ومستشفى ومشاركة 321 فريقا طبيا بالحملة.