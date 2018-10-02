شهدت قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيار سقف منزل ملك أحد المواطنين يدعى رشاد محمد سرور، مما أسفر عن إصابة شخصين من سكان المنزل بإصابات بسيطة وجرى نقلهما إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أصدر اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة بركة السبع، بالنزول ومعاينة منزل المواطن رشاد محمد سرور بقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة بركة السبع على أرض الواقع وعرض تقرير مفصل عن الواقعة، جاء ذلك عقب تلقي بلاغ لغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية عن انهيار جزئي من سقف منزل بقرية الروضة ببركة السبع.

تابع محافظ المنوفية، تفاصيل الواقعة مباشرة مع رئيس المدينة أولا بأول للاطمئنان على سلامة وأوراح سكان المنزل، موجها رئيس المدينة بنقلهم لمستشفى بركة السبع المركزي لتلقى العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أن الواقعة عبارة عن انهيار جزئي لسقف حجرة من الخشب والبوص على أسرة المنزل نتج عنه إصابة الزوجين إصابات سطحية خفيفة وكدمات وحالتهم الآن مستقرة.

ووجه محافظ المنوفية رئيس مدينة بركة السبع بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، لإصلاح سقف المنزل وعمل الترميمات اللازمة لإعادة المنزل مرة أخرى حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، كما أمر بتوفير مسكن بديل للأسرة لحين الانتهاء من ترميم المنزل.