جانب من لقاء الوفد الكنسي الإيطالي مع شيخ الأزهر

التقى الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم، بوفد الكنيسة الكاثوليكية الإيطالي رفيع المستوي، والذي يزور مصر برئاسة رئيس أساقفة مقاطعة جاييتا و بحضور نيافة الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك.

ورحب الإمام الأكبر بالوفد الإيطالي، مؤكدًا عمق العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية وعلى الصداقة الشخصية التي تربطه بقداسة البابا فرنسيس.

وقال شيخ الأزهر إن البابا فرنسيس هو شخص مبارك من الله وهو رجل سلام وجاء في الوقت المناسب.

ومن جانبه قال رئيس الوفد الايطالي ان زيارته الي مصر جاءت للتعبير عن الصداقة والمحبة وعمق العلاقات التي تربط بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف من جانبه عبر الأنبا عمانوئيل عن عميق شكره لفضيلة الامام علي استقباله وانه يتشرف بتوليه مسؤولية الايبارشية التي تضم البلد التي بها مسقط رأس شيخ الأزهر.

وأضاف أن العلاقات والتواصل الشخصي بين قداسة البابا وفضيلة الأمام الأكبر خير دليل علي عمق التواصل بين المؤسستين.

وتابع: "رئيس الوفد كان حريص علي هذا اللقاء قبل مجيئه إلي مصر وأنا بدوري بذلت كل جهدي لإجراء هذا اللقاء الودي".

وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد لزيارة القلعة التاريخية لصلاح الدين وعبر الرفد عن سعادته لزيارة هذا الصرح الكبير.