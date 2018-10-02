بعد غلق شارع وكوبري الأزهر.. تعرف على الطرق البديلة

قررت إدارة المرور، غلق شارع وكوبري الأزهر جزئيا في الاتجاه القادم من الحسين إلى ميدان العتبة، لتأمين حركة المشاة والسيارات وتم فرض كردون أمني فى موقع العقار المنهار في شارع الأزهر، وذلك لحين الانتهاء من أعمال إزالة العقار.

ورصدت "الوطن" الطرق البديلة، لتجنب الزحام، كالتالي:

-المتجه من صلاح سالم إلى وسط البلد، يسلك نفق الأزهر، بدلا من كوبري الأزهر.

-المتجه من الحسين إلى ميدان الأوبرا، يسلك صلاح سالم ثم نفق الأزهر، وصولا إلى ميدان الأوبرا.

-المتجه من باب النصر و باب الشعريه إلى ميدان الاوبرا، يسلك طريق صلاح سالم ثم نفق الازهر وصولا الى ميدان الاوبرا.

-المتجه من الحسين إلى الدقي، يسلك طريق صلاح سالم وصولا إلى نفق الأزهر، ثم ميدان الأوبرا، وصولا إلى ميدان طلعت حرب، ثم يمينا إلى ميدان عبدالمنعم رياض، والاتجاه إلى كوبري أكوبر، وصولا إلى مخرج الدقي.