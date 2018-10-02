قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة الدفاع ستنتهي من تنفيذ مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في الجيزة خلال أسابيع قليلة، وسوف يوجه مبلغ الـ500 مليون لتشغيل المركز وتجهيزها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للملتقى العربي الاول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، أن الوزارة تبحث عن حلول لأزمة الكثافة "خارج الصندوق" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد: "الوزارة تراهن على المعلمين لأنهم العنصر الرئيسي في تطوير المنظومة؛ مضيفًا إلى أن أهم المعوقات التي تواجه عمله هي تكسير المقاديف من البعض الذين وصفهم بأنهم يبحثون عن النواقص وليس ما تم تنفيذه".