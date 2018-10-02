تستعد قناة "صدى البلد"، لإطلاق خريطة برامجية جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انضمام وجوه جديدة لها، أبرزهم تامر بشير وليلى عز العرب.

وينطلق برنامج "3 ستات"، للفنانة ليلى عز العرب وسالي حماد وياسمين فهمي، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ابتداءً من 18 أكتوبر الجاري، بينما يُقدم تامر بشير برنامج "دوس بنزين"، كل يوم أربعاء في تمام الحادية عشر مساءً، بدءًا من 10 أكتوبر.

وتُقدم شيري أنسي، برنامج "خطلة شيري"، يومي الخميس والجمعة، في تمام الواحدة ظهرًا، ابتداءً من يوم 11 أكتوبر الجاري، وذلك بجانب انطلاق جديدة لبرنامج "صباح البلد"، الذي يُعرض يوميًا طوال الأسبوع، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويُقدمه أحمد مجدي ورشا مجدي ولميس سلامة وهند النعساني وفرح سعيد وداليا عبد المنعم.

ويواصل الإعلامي أحمد موسى، تقديم برنامجه "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكذلك الكاتب الصحفي مصطفى بكري، يُقدم برنامجه "حقائق وأسرار" يومي الخميس والجمعة الساعة السادسة مساءً، يعقبه برنامج "نظرة" للكاتب الصحفي حمدي رزق، الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويُقدم الإعلامي هاني حتحوت وزكريا ناصف، برنامج "الماتش"، يوميًا باستثناء الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُقدم جيسي العاصي، برنامج "بر الأمان" يوم الخميس من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، بينما تطل الشيف هالة فهمي، على جمهور "صدى البلد"، من خلال برنامجها "سفرة وطبلية" من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وتواصل الإعلامية دينا رامز، تقديم برنامجها "ست الستات"، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الرابعة عصرًا، وذلك بجانب المسلسل الهندي "الأفعي"، الذي يُعرض الساعة السابعة مساءً.