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تحركات دولية لشطب رئيس الزمالك من الساحة الرياضية

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نقابة الإعلاميين تدعو مدحت شلبي للتحقيق

نقابة الإعلاميين تدعو مدحت شلبي للتحقيق

"شوقي": توقيع اتفاقيات مع دول عربية في مجال التعليم الفني والعام

"شوقي": توقيع اتفاقيات مع دول عربية في مجال التعليم الفني والعام

قافلة مائية وطبية بقرية كفر الجمال في طوخ

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المفتي: قراءة الأوضاع في عصرنا مختلفة.. وتجديد الفتوى بحاجة لعقل رشيد

المفتي: قراءة الأوضاع في عصرنا مختلفة.. وتجديد الفتوى بحاجة لعقل رشيد

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