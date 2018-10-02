قال النائب طارق رضوان، إنه سيترشح على منصب رئاسة لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان.

وكان رضوان، يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في دور الانعقاد الماضي.

وقال رضوان، في بيان اليوم، حمل عنوان "ما بين التحدي والإنجاز يأتي تحد جديد"، إن من أسباب ترشحه تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام القادم 2019 ومن منطلق توجه مصر إقليميا وخارجيا والأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقاتها الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي.

وتابع: "من بين الأسباب في ناحية أخرى، انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات وبصفة خاصة تعزيز العلاقات البرلمانية، لذا عقدت العزم على الترشح على منصب رئاسة لجنة الشئون الإفريقية، مستنيرا بما قدمة زملاء أفاضل وأساتذة في المجال العلمي والدبلوماسية الشعبية سبقوني في هذا المنصب الرفيع".