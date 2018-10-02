التقت مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني وزير الآثار باعضاء اتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) ، الذي يعقد مؤتمره السنوي في مصر، وذلك أثناء زيارة الوزيرين الى أسوان لتفقد الأمكان الأثرية والمتاحف بالمدينة.

حضر اللقاء اللواء احمد ابراهيم محافظ اسوان والسفيرة سيبيل دى كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة والمهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران .

وقامت الدكتورة رانيا المشاط بالترحيب بأعضاء الاتحاد من خبراء السياحة ومنظمي الرحلات ببلجيكا، وأكدت على عمق العلاقات المصرية البلچيكية التي تعود لأكثر من ١٠٠ عام، حيث قام البلچيكيون ببناء حي مصر الجديدة في بدايات القرن العشرين، مشيرة الى قصر البارون الذي شيده البارون البلچيكي ادوارد إمبان والذي تقوم وزارة الآثار الآن بأعمال ترميمه.

وقالت ان أعضاء الاتحاد أصبحوا بهذه الزيارة سفراء للسياحة المصرية، ودعتهم الى الترويج لمصر في بلجيكا، ونقل تجربتهم، التي تشمل الأماكن التي زاروها والمصريين الذين تعرفوا عليهم خلالها، الى عملائهم ، موضحة ان هذا هو المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة للوزارةpeople to people

‏(P2P )والتي تهدف الى تعريف العالم بالمصريين، كما اشارت الى ان احد محاور الحملة سيكون افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠" GEM20/20"، حيث دعتهم للترويج لهذا الحدث الكبير في بلادهم، واضافت ان الوزارة بصدد الإعلان عن خطتها للإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة في مصر.

من ناحيته قال الدكتور خالد العناني وزير الاثار انه بعد زيارة أعضاء الاتحاد الناجحة الى مصر خلال الأيام الماضية والتي تنقلوا فيها بكل أمان وحرية في صعيدها ما بين الأقصر و اسوان، و ما رآوه من كنوز اثرية ، اصبح لديهم دورا هاما في الترويج لمصر لدى الشعب البلجيكي المهتم بالسياحة الثقافية.

واشار الى الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قامت بها وزارة الاثار، والتي يتحدث عنها العالم كله، وتجذب الأنظار الى مصر، واضاف ان وزارة الآثار قامت بافتتاح العديد من المتاحف الأثرية خلال الفترة الماضية، وأنها تعمل الآن على الانتهاء من المتحف المصري الكبير، الذي سيكون اكبر متحف للآثار في العالم، وسيتم افتتاحه في ٢٠٢٠، كما اشار الى الخدمات السياحية العديدة التي استحدثتها وزارة الثار مثل الاقصر باس وكايرو باس وفتح مقابر للزيارة مثل ستي ونفرتاري.

ورحب المحافظ بالحاضرين، وتمنى ان يكون أعضاء الاتحاد البلجيكي قد استمتعوا بزيارتهم في مدينة اسوان، جوهرة النيل ، وقال ان اسوان ترحب بضيوفها في أي وقت، و انها في انتظار استقبال الوفود السياحية البلجيكية التي ستنظمها شركاتهم في ظل تمتع المحافظة بكل مقومات السياحة من اثار وأماكن طبيعية وشعب كريم.

وتقدم رئيس اتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV)، بالشكر لوزارة السياحة ووزارة الأثار والمحافظات التي زاروها على حسن الاستقبال، واضاف ان رحلتهم الى مصر كانت رائعة وأنهم سيتذكروا دوما الأيام السعيدة التي قضوها فيها، واكد انهم جميعا سيقومون خلال الفترة القادمة بالترويج لمصر في بلچيكا، وأنهم سيعملون على زيادة اعداد السياحة الوافدة من بلادهم.

وفِي نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر لوزيري السياحة والاثار، وقام بتقديم درع المحافظة الى الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العناني وسفيرة بلجيكا بالقاهرة.

جدير بالذكر ان اتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) ، عقد مؤتمره السنوي هذا العام في مصر فى الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 2 أكتوبر الجاري من خلال رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان، ويقوم الاتحاد البلجيكي بعقد هذا المؤتمر كل عام في بلد ، حيث عقد في جزيرة ميكونوس اليونانية في ٢٠١٧، وفي اسبانيا في ٢٠١٦.

تأتي مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام في اطار الجهد المشترك وثمرة التعاون بين وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبها بباريس ، وشركة مصر للطيران عن طريق مكتبها ببروكسيل، وتحت رعاية السفير المصري ببروكسيل خالد البقلي، وبالتنسيق مع وزارة الاثار.