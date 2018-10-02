نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ"الوطن" استقالة المتحدث الإعلامي أحمد خيري، قائلا: "كان واقف معايا إمبارح في المؤتمر ومعرفش عن استقالته حاجة".