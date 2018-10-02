أعرب الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن حزنه الشديد بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون، نتيجة إصابة محصول الطماطم الخاص بهم بالتجعد، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من 600 فلاح بشأن الواقعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هذه الحادثة تسببت في ارتفاع أسعار الطماطم، موضحًا: "كانت من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، لكن ليست السبب الرئيسي، الفلاح لا يزرع البذرة لكنه يشتري الشتلة، والبذور التي أُستورت مغشوشة وهو ما تسبب في إتلاف مساحة كبيرة من المحصول".

وأوضح أن الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج تتسبب في ارتفاع الأسعار، والكثير من الوسطاء يستغلون هذا الأمر استغلالا سيئًا ويرفعون الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وتابع: "الفلاحون رفعوا قضايا ضد الشركة للمطالبة بتعويضات ونحن مستعدون لتقديم الملف، ولو ثبت أن الشركة هي السبب في الواقعة سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها، فنحن لسنا المسئولين عن هذه البذور ولم نقم باستيرادها".

وتصاعدت أزمة "الطماطم المجعدة" بمركزي غرب النوبارية ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع إحدى الشركات المستوردة لصنف هجين 023 طماطم، عقب تلف محصول آلاف الفدادين، بسبب إصابة المحاصيل بفيروس تسبب في تجعد الأوراق وعدم وجود ثمار.