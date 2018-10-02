السيرة الذاتية للرئيس العراقي الجديد برهم صالح

أعلن رئيس البرلمان العراقي، فوز برهم صالح بمنصب رئيس جمهورية العراق بعد انتصاره في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان العراقي أمام حسين فؤاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد انسحاب الأخير.

وكان مجلس النواب العراقي في بغداد استأنف ظهر، اليوم الثلاثاء، جلسته المؤجلة منذ يوم أمس، للتصويت على مرشحي منصب رئيس الجمهورية.

وتنشر "الوطن" السيرة الذاتية لرئيس العراق الجديد، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان.

- ولد الدكتور برهم أحمد صالح في مدينة السليمانية في كردستان العراق في سنة 1960.

- انضم نهاية العام 1976 إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني.

- اعتقل عام 1979 مرتين بتهمة الانخراط في صفوف الحركة الوطنية الكردية، وأمضى 43 يومًا في معتقلات الأمن في هيئة التحقيق الخاصة في كركوك ولقي أنواعًا التعذيب داخل السجن.

- أنهى الدراسة الإعدادية، فور الإفراج عنه، بتفوق وحصل على المرتبة الأولى في كردستان والثالثة على مستوى العراق بعد حصوله على معدل (96.5%).

- غادر العراق متوجهًا إلى بريطانيا إثر استمرار الملاحقة الأمنية.

- أصبح منذ بداية الثمانينيات عضوًا في تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولاً عن العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

- عكف على إتمام دراسته الجامعية فحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشاءات العام 1983 من جامعة كارديف في بريطانيا.

- حصل على شهادة الدكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الحاسب الآلي في مجال الهندسة العام 1987 من جامعة ليفربول في بريطانيا.

- عمل مهندسًا استشاريًا لإحدى الشركات الأوروبية.

- انتخب عضوًا في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في أول مؤتمر علني للحزب أوائل العام 1992، وكلف بمهمة إدارة مكتب علاقات الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.

- أصبح ممثلاً لأول حكومة في إقليم كردستان التي تمخضت عن أول انتخابات برلمانية في كردستان العام 1992، ومسؤولاً للعلاقات الخارجية في واشنطن.

- تولى منصب رئيس حكومة أقليم كردستان العراق للفترة من يناير 2001 وحتى منتصف عام 2004 بتكليف من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني.

- أصبح نائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من العام 2004 ووزيرًا للتخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005 ونائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المنتخبة (حكومة نوري المالكي) وتولى الملف الاقتصادي كرئيس للجنة الاقتصادية.

- أطلق كممثل عن الحكومة العراقية مبادرة العهد الدولي والتي هي ميثاق للالتزامات المتبادلة بين العراق والمجتمع الدولي لمساعدة العراق في الإيفاء بالتزاماته في بناء عراق ديمقراطي اتحادي مزدهر آمن مع نفسه ومع محيطه الإقليمي والدولي.

- أسس الجامعة الأمريكية في العراق في السليمانية ويشغل منصب رئيس مجلس أمنائها حاليا.

- رشح رئيسًا للقائمة الكردستانية في الانتخابات التشريعية الكردستانية التي جرت في 2009.

- تولى منصب رئيس لحكومة إقليم كردستان عام 2009.