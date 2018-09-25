حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، 2 أكتوبر 2018 موعدًا لاختيار رئيس البلاد، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل.