أعلن وزير الدفاع الروسي أنه أبلغ الرئيس فلادمير بوتين بإتمام تسليم منظومة إس 300 إلى دمشق، وذلك وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.