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تحركات دولية لشطب رئيس الزمالك من الساحة الرياضية

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الحكومة: تخصيص خطىْ هاتف على «واتس آب» قريباً لتلقى شكاوى المواطنين من أكوام القمامة

الحكومة: تخصيص خطىْ هاتف على «واتس آب» قريباً لتلقى شكاوى المواطنين من أكوام القمامة

الحكومة: «مفيش ضرائب جديدة» ولا زيادة بالسجائر.. ولا بيع لـ«المنزلة»

الحكومة: «مفيش ضرائب جديدة» ولا زيادة بالسجائر.. ولا بيع لـ«المنزلة»

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"التضامن": تدابير لاستبعاد غير المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي

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