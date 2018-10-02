قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن منع مرتضى منصور من الظهور على الفضائيات يصب في مصلحة الزمالك، وقد يكون الأمر بداية لحل المشاكل، مضيفًا: "أصل حرام يستغل نادي الزمالك في الواجهة، ويتضرر من المشكلة، والخاسر الرئيسي الآن هو النادي والملايين من جمهوره".

وعن شطب عضوية حازم إمام، قال ميدو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن": "تاريخ حازم إمام وعائلته في النادي لا يضرها قرار أو كلمة، وحازم له تاريخ كبير داخل النادي، ويكفي أن جده وأبيه من مؤسسي النادي، وعائلة إمام من أكثر المخلصين للنادي".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.