قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن إصلاحاتنا لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية الشركات لتوسيع نشاطها واغتنام الفرص المتاحة وتوسيع نشاطها فى مصر، ولعب دور مهم فى التنمية، مما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل جميع الإجراءات فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات، لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

وأضافت «نصر» فى افتتاح ورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر فى مصر، بحضور كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، أمس، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية من شأنه أن يسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.